Barletta, blitz antidroga della Polizia: arrestato 39enne con 7 kg di marijuana

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un trentanovenne barlettano, per detenzione e spaccio di droga.

In particolare, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, impegnati nei quotidiani servizi mirati di controllo del territorio, hanno notato per alcuni giorni uno strano andirivieni in una zona limitrofa al cavalcavia di via Imbriani, osservando di frequente un soggetto – già noto per precedenti specifici – entrare in un palazzo nelle vicinanze.

Avviato un servizio di osservazione, gli agenti hanno intercettato l’uomo mentre si apprestava a salire su uno scooter, trasportando un voluminoso borsone. Dopo averlo fermato e perquisito, sono stati rinvenuti all’interno del borsone circa 4,2 chilogrammi di marijuana. L’uomo aveva con sé anche un mazzo di chiavi.

Grazie a queste chiavi, i poliziotti sono riusciti a individuare l’appartamento da cui l’uomo era stato visto entrare e uscire nei giorni precedenti. L’immobile, composto da un’unica stanza con bagno, era adibito a deposito di stupefacenti. Al suo interno sono stati rinvenuti ulteriori 2,5 chilogrammi di marijuana già confezionati, numerose buste, una termosaldatrice e una bilancia per il confezionamento delle dosi.

Il pregiudicato è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto e ottenuto dal GIP la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author