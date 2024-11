Andria, “Lo sapevamo tutt*”: tavola rotonda sulla rete antiviolenza locale

Parlare del problema della violenza di genere non solo il 25 novembre ma tutti i giorni. E’ questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale andriese che continua, non limitandosi alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Lo sapevamo tutt*” è il titolo scelto per la tavola rotonda che si è svolta nell’auditorium Paola Chicco per fare il punto sullo stato della rete antiviolenza e tracciare un bilancio della situazione dopo il femminicidio di Vincenza Angrisano. Ad aprire l’evento un monologo in cui è stata data voce alle donne che non possono più parlare perché uccise dai propri carnefici.

