Cavese-Team Altamura 1-1: Mané risponde a Sannipoli

Un punto d’oro per come si era messa: partita spigolosa quella contro la Cavese, nata anche sotto una cattiva stella per la Team Altamura. Poi Di Donato ci mette del suo nella ripresa: i cambi danno maggiore intensità e regalano un pareggio prezioso. Finisce 1-1 la sfida esterna disputata al Simonetta Lamberti.

Moduli: 4-1-4-1 per i murgiani, 3-5-2 per mister Maiuri. Bluefonces in vantaggio alla prima occasione del match. Minuto 14: Azione insistita dei padroni di casa. Sannipoli cade, si rialza e approfitta dell’errato disimpegno di De Santis, risultando impeccabile nella decisiva esecuzione, Viola battuto e 1-0. Cavese che dopo il vantaggio ci prende gusto. Al 25′ retroguardia murgiana che fa i conti prima col tentativo di Sorrentino e poi, dalla respinta successiva, col tiro di Rizzo che termina fuori ma non di molto. I murgiani poi reagiscono e crescono maggiormente. Al 32′ ci prova Rolando dalla lunga distanza, sfera a lato. Al 40′ punizione ancora di Rolando ma nulla da fare. Al 44′ altra palla insidiosa nell’area piccola dei campani, ma il primo tempo termina sull’1-0 per la Cavese.

Cavese che nella ripresa ha una ghiotta chance per chiudere i giochi o mettere una seria ipoteca, quantomeno, sul match. A sprecarla è Sorrentino: minuto 65, Altamura scoperto e ripartenza in contropiede, Il 7 dei campani a tu per tu con Viola spreca, portiere dal canto suo attento. Al 69′ centrale risulta il tiro di Piana, al 74′ punizione biancorossa dalla distanza di Ganfornina deviata in angolo. Al minuto 87′ la svolta finale per il pareggio: percussione di Capanni che arriva sul fondo di destra, palla in mezzo, la Cavese allontana nello spazio stretto ma sul pallone si fionda Manè: tiro di potenza e giustezza, Boffoli è battuto. Ed e’ l’1-1 finale: la classifica si muove ancora, 32 punti all’attivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author