Parma-Lecce 1-3: Krstovic-Pierotti, rimonta d’oro al Tardini

PARMA – Il Lecce compie un’impresa al Tardini, ribaltando il Parma e conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Pecchia convoca Bernabè, dopo tre mesi ai box per infortunio, Giampaolo porta in panchina Dorgu, che è in attesa di passare al Manchester United. I crociati devono fare a meno di Hernani e Man, acciaccati, e dello squalificato Delprato. Davanti gioca Djuric, il giovane Leoni in difesa. Tra i salentini tornano titolari Gallo e Ramadani, Karlsson preferito a Morente in attacco.

Sotto nel primo tempo per un rigore trasformato da Valeri al 34’, i giallorossi hanno subito reagito con Krstovic, che due minuti dopo ha riportato il match in parità. Nella ripresa, Pierotti è stato il grande protagonista: al 63’ ha firmato il sorpasso su assist di Krstovic, poi nel recupero (90’+3’) ha chiuso la gara con la doppietta personale sfruttando un’altra rifinitura del montenegrino. Il Lecce esce vincente da uno scontro diretto delicatissimo, mentre il Parma vede complicarsi la propria situazione in classifica: e ora Pecchia traballa.

LA CRONACA

90’+4’ Finita. Il Lecce si prende tre punti fondamentali vincendo in rimonta lo scontro diretto salvezza del Tardini con il Parma.

90’+3’ GOL DEL LECCE: ⚽️ PIEROTTI! Santiago firma la doppietta sfruttando ancora una rifinitura di Krstovic.

90’ Quattro minuti di recupero.

90’ PARMA: ammonito 🟨 Camara per gioco falloso.

88’ PARMA: Valeri cerca di approfittare di un’uscita sbagliata di Falcone, ma il numero uno giallorosso rimedia salvando in angolo la conclusione del terzino.

81′ LECCE: Morente calcia a giro, di pochissimo a lato.

79′ LECCE: ammoniti 🟨 Karlsson. Giallo per comportamento non regolamentare al calciatore, che era in panchina.

77′ LECCE: Suzuki sbaglia la uscita, non ne approfitta Krstovic.

75′ SOSTITUZIONE PARMA: esce Cancellieri, entra Ondrejka.

75′ PARMA: Colpo di testa di Djiuric, attento Falcone in presa!

69’ SOSTITUZIONE PARMA: Valenti e Keita lasciano il campo a Hinaut e l’ex Almqvist.

63’ GOL DEL LECCE: ⚽️ PIEROTTI! Questa volta, Krstovic si trasforma in uomo assist, servendo Pierotti che firma il sorpasso.

56’ SOSTITUZIONE LECCE: due cambi per Giampaolo. Coulibaly e Morente per Ramadani e Karlsson.

49’ SOSTITUZIONE PARMA: Camara per Haj.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+3’ Dopo tre minuti di recupero, si chiude una prima frazione gradevole. Botta e risposta poco dopo la mezz’ora: al rigore di Valeri (34’) risponde Krstovic (36’).

45’ SOSTITUZIONE PARMA: cambio forzato. Fuori Mihaila, infortunato, dentro Bonny.

41’ PARMA: botta di Mihaila che costringe Falcone alla respinta.

39’ PARMA: Djuric accarezza il palo dalla distanza.

36’ GOL DEL LECCE: ⚽️ KRSTOVIC! Rispondono subito i giallorossi, che pareggiano con il montenegrino, bravo a battere Suzuki di potenza dopo aver ricevuto da Helgason.

34’ GOL DEL PARMA: ⚽️ VALERI SU RIGORE! Dal dischetto, l’esterno dei ducali non sbaglia.

33’ RIGORE PER IL PARMA: dopo il check al var, Sozza decreta il penalty per un tocco di braccio di Baschirotto su colpo di testa in area di Djuric.

29’ LECCE: Karlsson mette Krstovic a tu pre tu con Suzuzki, ma non inquadra la porta.

26’ LECCE: GOL NEGATO DAL VAR: tutto inutile, Krstovic era in fuorigioco, si resta sullo 0-0.

24’ GOL DEL LECCE: ⚽️ KRSTOVIC! Il montenegrino finalizza un’azione manovrata.

24’ PARMA: Baschirotto provvidenziale in chiusura su Djuric.

21’ PARMA: brivido per il Lecce. Dalla lunga distanza, Mihaila colpisce il palo in pieno, ma è decisi a la deviazione, anche se leggera, di Falcone.

20’ LECCE: ammonito 🟨 Ramadani per gioco falloso.

18’ LECCE: cross di Gallo dalla sinistra, Pierotti salta di testa area, allontana la difesa di casa.

7’ LECCE: Perotti lancia Krstovic a campo aperto, una volta in area viene messo giù da Suzuki, ma è tutto fermo perché l’attaccante montenegrino è in fuorigioco.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

PARMA-LECCE 1-3

RETI: 34’ rigore Valeri (P), 36’ Krstovic (L), 63’ Pierotti (L), 90’+3’ Pierotti (L).

PARMA 4231: Suzuki 6; Valenti 5 (69’ Almqvist 5,5), Vogliacco 5, Leoni 5, Valeri 6; Sohm 5,5, Keita 5 (69’ Hainaut 5,5); Cancellieri 5 (75’ Ondrejka sv), Haj 5,5 (49’ Camara 5), Mihaila 6 (45’ Bonny 5,5); Djuric 6. Panchina: Corvi, Moretta, Balogh, Estevez, Bernabè, Lovik, Trabucchi, Plicco. All. Pecchia 5.

LECCE 433: Falcone 7; Guilbert 6, Baschirotto 6,5, Jean 6,5. Gallo 6; Helgason 6,5, Ramadani 5,5 (56’ Coulibaly 6), Pierret 6; Karlsson 6,5 (56’ Morente 6), Krstovic 7,5, Pierotti 8. Panchina: Fruchtl, Samooja, Rebic, Dorgu, Veiga, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba. All. Giampaolo 7.5.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno 6. Assistenti: Matteo Passeri di Gubbio e Luigi Rossi di Rovigo. Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. VAR: Davide Ghersini di Genova. AVAR: Marco Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: Ramadani, Karlsson (L); Camara (P).

NOTE: recuperi 3’/4’. Angoli 3-2.

