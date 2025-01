Cavese-Team Altamura 1-1: le mani di Viola e il piazzato di Mane valgono il pareggio

Il piazzato di Mane regala un punto sostanzialmente meritato alla Team Altamura in quel di Cava dei Tirreni. Grandi meriti, però, vanno alla decisiva parata di Viola che nega il raddoppio a Sorrentino nella ripresa. Di lì i biancorossi ci credono e portano a casa un ottimo punto che muove la classifica e permette alla squadra di Di Donato di restare in zona play off, e soprattutto allungare ancora sulla zona calda, vero e proprio obiettivo dei murgiani.

Il primo tempo

Alla prima vera occasione del match, la Cavese la sblocca. Al 14’ su un errore di De Santis che liscia la sfera, Sannipoli in piena area riesce a trafiggere l’incolpevole Viola. La Team Altamura accusa il colpo e la Cavese può addirittura raddoppiare. Al 25’ è Sorrentino a chiamare il portiere biancorosso ad un altro intervento: Vitale ci prova sulla ribattuta ma la sfera termina di poco a lato. Occasione anche al 36’ con Sannipoli che in piena area prova la conclusione: palla deviata in corner da un difensore. La reazione della Team Altamura, arriva nel finale. Al 43’ è Leonetti ad incornare in piena area: Peretti sfiora l’autorete ma salva i suoi, deviando in corner.

Il secondo tempo

La grande occasione, ce l’ha la Cavese al 20’ che va davvero ad un passo dal raddoppio. Tutto nasce da un pallone perso dalla Team Altamura nell’area avversaria. Fulmineo contropiede dei ragazzi di Maiuri con Sorrentino tutto solo davanti a Viola che compie un grande intervento. È l’episodio che cambia il match. Perché Di Donato cambia la sua squadra: dentro Dipinto, Palermo e Mane ed è proprio quest’ultimo che trova il pareggio nel finale. Tutto nasce da un’incursione di Capanni che mette palla al centro: sfera deviata ma facile preda di Mane che trova il piazzato che trafigge Boffelli e firma l’1-1 finale, premiando gli sforzi dei biancorossi, bravi a rimanere aggrappati alla partita.

Il tabellino

Cavese-Team Altamura 1-1

Reti: al 14′ pt Sannipoli (C), al 42′ st Mane (TA).

Cavese (4-3-3): Boffelli, A. Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Sannipoli, Peretti, Barone (dal 10′ st Citarella), Sorrentino (dal 44′ st Diarrassouba), Fella (dal 32′ st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diop, Fornito. Allenatore: Di Napoli.

Team Altamura (4-3-3): Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande (dal 31′ st Palermo), Ganfornina (dal 31′ st Dipinto), Bumbu (dal 31′ st Mane), Rolando (dal 10′ st Capanni), Leonetti (dal 44′ st Andreoli), D’Amico. A disposizione: Pane, Onofrietti, Gigliotti, Dibenedetto, Lagonigro, Simone. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Vingo di Pisa

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Pandolfo di Castelfranco Veneto

Quarto Ufficiale: Prencipe di Tivoli

Note: Ammoniti: Saio, Barone, A. Rizzo, Piana (C) e D’Amico, Capanni (TA). Angoli: 4-5. Recupero: 2′ pt e 5′ st. Spettatori: dato non comunicato.

Cronaca secondo tempo

50′ – Game over al Lamberti: finisce 1-1 tra Cavese e Team Altamura.

49′ – Ultime battute di partita. E’ la Cavese ad avere l’ultima chance: palla sul fondo.

48′ – Team Altamura che adesso prova ad addormentare il gioco ma senza rinunciare ad offendere.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

44′ – Sostituzione Cavese: esce Sorrentino, entra Diarrassouba)

43′ – Sostituzione Team Altamura: esce Leonetti, entra Andreoli.

42′ – Ha pareggiato la Team Altamura! Ha segnato Mane! Tutto nasce dall’incursione di Capanni che mette palla al centro: sfera deviata dalla difesa ma il piazzato di Mane beffa Boffelli che non può farci nulla: è 1-1 al Lamberti.

38′ – Ammonito Piana nelle fila dei padroni di casa.

35′ – Di Donato stravolge la propria squadra: adesso c’è il tandem Palermo-Leonetti per provare ad insidiare la difesa della Cavese che finora ha avuto davvero pochi grattacapi.

32′ – Sostituzione Cavese: esce Fella, entra Vigliotti.

31′ – Tripla sostituzione per la Team Altamura: escono Ganfornina, Grande e Bumbu, entrano Dipinto, Mane e Palermo.

29′ – Ganfornina! Ci prova direttamente da calcio di punizione: conclusione a sorpresa che viene alzata da Boffelli in corner.

23′ – Giallo anche per Capanni.

20′ – Miracolo di Viola! Ma cos’ha sprecato la Cavese? Padroni di casa a centimetri dal raddoppio. Tutto nasce da una palla persa dalla Team Altamura nell’area avversaria: micidiale contropiede dei campani con Sorrentino tutto solo davanti a Viola non è freddo: ma ottimo intervento del portiere che compie una parata decisiva e tiene ancora in piedi i suoi.

19′ – Si vede la Team Altamura: giocata di Capanni che mette palla al centro la viene chiuso in corner.

16′ – Giallo per Rizzo della Cavese e D’Amico della Team Altamura.

11′ – Sostituzione Team Altamura: esce Rolando, entra Capanni.

10′ – Sostituzione Cavese: esce Barone, entra Citarella.

8′ – D’Amico ci prova dalla distanza: palla altissima! Conclusione che arriva al termine di una combinazione con Leonetti.

5′ – Ottimo impatto anche in questo secondo tempo per la Cavese. Padroni di casa che non riescono ad incidere.

3′ – Ammonito Barone! Secondo giallo in questo match, tutti nelle fila dei padroni di casa.

0′ – Riprende il match al Lamberti: è cominciato il secondo tempo.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo al Lamberti: Cavese avanti 1-0 sulla Team Altamura.

46′ – Giocata complessa per la Team Altamura: alla fine è Rolando a provarci ma Boffelli risponde presente.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero in questo primo tempo.

43′ – Biancorossi vicini al pareggio! Cross per la testa di Leonetti che prova l’incornata: Peretti sfiora l’autorete mandando in corner. Prima vera chance per la Team Altamura.

42′ – Team Altamura che sta trovando maggiori spazi in questa fase finale di primo tempo.

40′ – Rolando! Punizione che termina di poco alta sopra la traversa: traiettoria che non crea problemi a Boffelli.

38′ – Ammonito Saio! Primo giallo del match ma grande chance per la Team Altamura: punizione da ottima posizione.

36′ – Sannipoli! Che chance per il raddoppio della Cavese. Un rimbalzo non favorisce il numero 4 che comunque ci prova: deviazione decisiva di un difensore biancorosso in corner.

33′ – Ci prova Rolando dalla distanza: palla che termina a lato, Boffelli era sulla traiettoria.

32′ – Team Altamura che non è riuscito ancora a trovare la vera risposta al vantaggio dei padroni di casa. Cavese, in questa fase in pieno controllo del match. La squadra di Maiuri resta sempre in proiezione offensiva.

27′ – Punizione insidiosa di Saio: ottima risposta di Viola in corner.

25′ – Che chance per la Cavese! Giocata di Sorrentino che mette al centro un pallone insidioso: Viola respinge, Vitale ci prova dall’interno dell’area ma la sfera termina di poco a lato.

22′ – Ci prova la Team Altamura: Grande cerca Leonetti, palla troppo lunga per l’attaccante.

21′ – Ammonito Maiuri, tecnico della Cavese, per proteste dalla panchina. L’allenatore dei padroni di casa si lamentava per un fallo non ravvisato ai danni di uno dei suoi giocatori.

17′ – E adesso la Cavese prova a spingere sull’acceleratore, approfittando del momento di difficoltà della Team Altamura che non riesce a reagire.

16′ – Doccia fredda per i biancorossi. Rete che arriva dall’errore di De Santis in un momento nel quale la squadra di Di Donato stava comunque controllando il gioco.

14′ – Gol della Cavese! Arriva il vantaggio dei campani! Match sbloccato dalla rete di Sannipoli. Il numero 4 approfitta di un clamoroso errore di De Santis che liscia il pallone e trafigge l’incolpevole Viola.

10′ – Primi 10 minuti di partita che non hanno offerto molto dal punto di vista delle occasioni.

8′ – Team Altamura che prova ad affacciarsi nell’area avversaria. Al momento, nessun grattacapo per Boffelli.

4′ – Buon pallone di Fella in area a cercare l’inserimento di Sorrentino: ottima lettura di Viola che blocca la sfera.

3′ – Fase di studio in queste prime battute di primo tempo. Cavese che prova a fare la partita, Team Altamura che bada al sodo.

0′ – Comincia il match allo stadio Lamberti.

Le formazioni ufficiali

Qui Cavese – Diversi cambi per Maiuri che in mezzo al campo propone Sannipoli in mediana e Peretti mezzala. L’altra novità è in avanti con Barone a completare il tridente per quello che dovrebbe essere comunque un 4-3-3.

Qui Team Altamura – Una sola novità per Di Donato: c’è Rizzo nella linea difensiva al posto di Mane. Per il resto, 4-3-3 anche per il tecnico biancorosso che conferma lo stesso undici di lunedì.

Così in campo

Cavese (4-3-3): Boffelli, A. Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Sannipoli, Peretti, Barone, Sorrentino, Fella. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Fornito, Vigliotti, Citarella. Allenatore: Di Napoli.

Team Altamura (4-3-3): Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande, Ganfornina, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. A disposizione: Pane, Dipinto, Andreoli, Onofrietti, Gigliotti, Mane, Palermo, Dibenedetto, Lagonigro, Capanni, Simone. Allenatore: Di Donato.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dello stadio Simonetta Lamberti e benvenuti alla diretta testuale di Cavese-Team Altamura che vi racconteremo in tempo reale, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C.

