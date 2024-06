Catturato a Milano 62enne martinese ricercato da gennaio

La Polizia ha concluso con successo una complessa operazione, arrestando un pluripregiudicato di 62 anni originario di Martina Franca, evaso lo scorso 30 gennaio. L’uomo, detenuto nel carcere di Taranto, era fuggito da una clinica privata dove era ricoverato per accertamenti sanitari.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di rintracciarlo a Milano, dove si nascondeva. Nel pomeriggio di giovedì 6 giugno, gli investigatori sono riusciti a intercettarlo mentre si recava a una visita specialistica in un ospedale del capoluogo lombardo. Grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile milanese, la zona è stata circoscritta e il 62enne è stato bloccato tra i pazienti.

Al momento dell’arresto, l’uomo possedeva documenti falsi e si sospetta che stesse preparando la fuga all’estero per continuare la sua latitanza. Ora è detenuto nel carcere di Milano, dove sconterà una pena di tre anni e mezzo per reati di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e ricettazione.

