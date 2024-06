Salento, incendio a Lido Conchiglie: due canadair in azione (video)

Un vasto incendio ha interessato la località di Lido Conchiglie, tra i Comuni di Gallipoli e Sannicola, in Salento. Sul posto sono intervenuti i canadair Can 12 e Can 18, decollati dalla base di Lamezia, per domare le fiamme dall’alto. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

