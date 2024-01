Casarano, Laterza: ‘Non posso rimproverare nulla alla squadra’

“Ci è mancato solo il gol per sbloccare una gara dove tutte e due le formazioni hanno fatto fatica a trovare la giocata. Noi ci abbiamo provato per tutta la sfida, ma la squadra ha fatto il massimo. Loro si difendevano bene con il 3-5-2. Oggi probabilmente in alcune situazioni avremmo dovuto fare qualcosa in più negli uno contro uno. Abbiamo giocato tutta la gara nella loro metà campo, quando trovi una formazione che si difende così bassa bisogna rischiare qualcosa in più per arrivare al tiro”.

LA GELBISON. “Sono scesi in campo per non prenderle, noi dovevamo fare più, nel corso della partita abbiamo perso un po’ di tranquillità. Nel finale abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo. Ora però dobbiamo essere sereni per arrivare a gestire meglio partite come queste”.

CARENZA DI BRILLANTEZZA. “L’approccio alla gara e la determinazione è stata di quelle importanti. Poi nel secondo tempo è mancata lucidità e serenità. In questo dobbiamo migliorare, perché queste situazioni si potranno riproporre da qui alla fine della stagione”.

CAMMINO. “Abbiamo fatto una gara per 96 minuti senza mai concedere nulla. E’ mancato solo il gol che era l’aspetto più importante per tutti. Nello spogliatoio i ragazzi erano demoralizzati. Ora però testa alta, petto in fuori perché il percorso è ancora lungo”.

