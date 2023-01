Casarano, contro il Brindisi sarà una prova di maturità

Obiettivo continuità per il Casarano, che pare abbia ora incanalato la marcia giusta. Tre vittorie nelle ultime quattro gare per i rossazzurri, che negli ultimi 10 turni hanno perso solo contro la Cavese capolista. Il 3-0 rifilato al Lavello ha permesso ai salentini di accorciare in zona playoff, con il quinto posto che adesso dista un solo punto. Cinque le lunghezze che separano i ragazzi di mister Costantino dalla vetta e la sfida di questo fine settimana somiglia tanto ad un esame di maturità. Contro il Brindisi sarà una vera e propria missione sorpasso per il Casarano. Costantino, Citro e Strambelli sanno bene quanto vincere la gara di domenica possa essere importante. Sia per la classifica che per il morale di una squadra che in realtà non ha mai smesso di crederci.

Condividi su...



Linkedin

email