Serie D, la 21^ giornata può spaccare la classifica

21^ giornata di campionato in Serie D, con le prime della classe chiamate ad allungare una classifica che al momento appare cortissima ed indecifrabile. Il big match Casarano-Brindisi sarà l’unico scontro diretto della zona playoff. Per il resto, in programma incontri sulla carta abbordabili ma tanto insidiosi per le prime 7 classificate. La Cavese capolista conta di tornare ad un successo che manca da oltre un mese contro il fanalino di coda Puteolana. Appena 3 punti raccolti in 4 giornate per i campani, che nel 2023 non hanno ancora trovato la via della vittoria. Il Barletta proverà ad approfittare di un altro eventuale passo falso, ma prima dovrà vedersela in Basilicata con il Francavilla in Sinni, mentre il Nardò di Nicola Ragno sarà di scena nella sua Molfetta. Derby in vista anche per la Team Altamura, ospite del Gravina. Impegno esterno anche per il Fasano, che a Santa Maria Capua Vetre si incrocerà con il Gladiator. Affascinante e degna di nota la sfida Bitonto-Matera, due delle squadre più in forma dell’intero campionato, separate in graduatoria da appena un punto, che sognano di entrare a loro volta nella corsa ai playoff. Completeranno il quadro del 21° turno Lavello-Nocerina e Martina-Afragolese: da una parte i lucani vogliono tornare a vincere in casa dopo quattro sconfitte interne consecutive. Dall’altra il Martina vuole confermare quanto di buono visto a Nocera, ma questa volta contro un’altra campana. Una giornata che rischia di spaccare ulteriormente la classifica, ma che allo stesso tempo potrebbe sparigliare e non di poco le carte in tavola.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp