Casarano, cinquina in amichevole alla Salernitana Primavera

Con una prestazione convincente offerta dagli uomini di mister Laterza il Casarano ha superato con il rotondo risultato di 5-0 la Salernitana Primavera, che il prossimo anno sarà protagonista nella terza serie giovanile nazionale. Ad aprire le marcature ci ha pensato Rajkovic con il terzo gol del suo ritiro campano. Nel corso dei primi 45 minuti non sono mancate le occasioni per i rossoazzurri che però per arrotondare il punteggio hanno dovuto attendere la ripresa, quando il giovane Colazzo, prodotto del settore giovanile autore di una doppietta, Guastamacchia e Diop hanno arrotondato il punteggio sul finale 5-0. Nei prossimi giorni la squadra continuerà gli allenamenti nel ritiro di Polla, domenica poi ci sarà il trasferimento a Potenza dove verrà disputato l’ultimo allenamento congiunto della stagione.

CASARANO-SALERNITANA U19 5-0

RETI: 24’ pt Rajkovic (C), 18’ st Colazzo (C), 23’ st Guastamacchia (C), 32’ st Colazzo (C), 36’ st Diop (C)

CASARANO 1° TEMPO: Carotenuto; Pedalino, Celli, Vona, Giannini; Da Silva, Cerutti; Munoz, Perdicchia, Diarra, Rajkovic.

CASARANO 2° TEMPO: Carotenuto (25’ st Lauretti); Pedalino (7’ st Ajeti), Celli (13’ st Guastamacchia), Vona, Giannini; Da Silva, Cerutti (11’ st Thandom); Munoz (7’ st Gambino), Perdicchia (7’ st Colazzo), Diarra (11’ st Tossellino); Rajkovic (25’ st Diop).

