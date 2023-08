Il saluto di Caporale al Francavilla: “Non è un addio ma un arrivederci, vi auguro ogni bene”

Alessandro Caporale è ufficialmente un giocatore del Lecco. Il difensore salentino, passato alla società del ds Domenico Fracchiolla ha salutato con un lungo post la sua vecchia società e i suoi tifosi.

Queste le parole del giocatore

GRAZIE FRANCAVILLA.

Non potrei iniziare un discorso meglio di così.

Ho vissuto tutto per la prima volta con te, sono arrivato ragazzino e me ne vado da uomo, sono arrivato in punta di piedi e me ne vado avendo indossato la fascia di capitano.

Cinque anni vissuti con alti e bassi, vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Per te ho giocato infortunato, influenzato ma era più forte la voglia di difenderti su tutti i campi che altro. Sarò legato per sempre a questa maglia e avrete per sempre un tifoso in più.

Grazie Presidente Magri.

Grazie vice presidente Donatello ( un padre per me)

Grazie ai direttori e mister che ho avuto in questi anni.

Grazie a tutti coloro che lavorano per questa famiglia.

Grazie ai massaggiatori e i magazzinieri che mi hanno sopportato.

E grazie ai tifosi che mi hanno coccolato come un figlio e spero che in questi anni abbia ricambiato il loro affetto, io ci ho messo tutto me stesso e spero che lo abbiate notato.

Ancora grazie alla mia seconda famiglia.

Non è un addio ma solo un arrivederci.

Vi auguro ogni bene, ciao Francavilla

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp