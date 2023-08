Eccellenza: Ostuni, ‘Senza aiuti rinunceremo al campionato’

“La dirigenza dell’ASD Ostuni 1945, dopo aver conseguito sul campo la permanenza nel campionato di Eccellenza la scorsa stagione, ha regolarmente proceduto con l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2023/2024 con propri sforzi economici”, comincia così una lunga nota dell’Ostuni pubblicata sulla pagina Facebook.

”Nel contempo, nel contestare la mancanza di chiarezza su un possibile concreto impegno da parte di potenziali nuovi soci, la società intende fare un passo indietro nei confronti di chi ha provato a sposare il progetto – si legge -. Il mancato reale sostegno economico da parte dei nuovi soci, seppur concordato più di un mese fa, ha determinato un serio problema di programmazione per la Società sul proseguimento del progetto, che con le attuali forze al momento non è possibile portare avanti”.

”Allo scopo di garantire la sopravvivenza della squadra, questa potrà essere data in gestione in piena autonomia a chi volesse misurarsi in questo campionato di Eccellenza. La ASD OSTUNI 1945 nel contesto garantirebbe la manutenzione e la gestione dello stadio, pertanto il regolare svolgimento delle gare federali”.

”Qualora nessuno dovesse avvicendarsi alla gestione del sodalizio per far disputare il campionato di Eccellenza, l’attuale società è pronta a rinunciare al campionato iscrittosi per ripartire dalle categorie inferiori. La società sarà costretta a rinunciare al campionato di Eccellenza qualora entro il 16 di agosto nessuno si avvicenderà alla gestione della squadra”, precisano i dirigenti.

”Tale situazioni sono state già comunicate all’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Pomes Angelo, auspicando che possa trovare una soluzione per affrontare il campionato di Eccellenza con serenità”, conclude il club.

