Barletta ko in amichevole, il Molfetta vince 2-1

MOLFETTA – Arriva una sconfitta per il Barletta nell’amichevole di giovedì sera al Paolo Poli. Il Molfetta vince 2-1 con la doppietta di Taccogna tra primo e secondo tempo, inutile il momentaneo pareggio di Caputo per i biancorossi di Ginestra.

Presenza di pubblico importante nella tribuna di casa, circa 250 i barlettani presenti nel settore ospiti. Prima chance per il Molfetta al terzo minuto con Lopez che non inquadra lo specchio, ma è al 6′ che arriva la grande occasione per il Barletta: Lacirignola si supera su Russo e Caputo, poi Cafagna calcia fuori sulla terza ribattuta. Un minuto più tardi il gol del Molfetta: Taccogna svetta su azione d’angolo e lascia immobile Paparella per il vantaggio molfettese. La squadra di Di Domenico sfiora ancora il gol al 10′, quando Paparella perde palla in disimpegno e Totaro in contrasto colpisce il palo. Il Barletta si sveglia al 12′: assist di Schelotto per Caputo, che con un destro in corsa batte il portiere di casa. Al 17′ Paparella si riscatta con un intervento in corner sulla conclusione di Lopez, poi i ritmi si abbassano. Al 43′ ancora Paparella chiude in uscita su Totaro, al 46′ Russo spara fuori.

Ripresa in cui il Barletta cambia quasi tutto lo schieramento. Dopo due minuti occasione per il neo-entrato Sfrecola, che calcia debolmente tra le braccia del portiere. Al 13′ si fa vedere il Molfetta, torsione di Lopez ma il suo stacco di testa è impreciso. Al 17′ il raddoppio dei padroni di casa: batti e ribatti al limite dell’area, la palla torna da Taccogna che ha il tempo di controllare e battere Guido per il 2-1. Tris praticamente segnato al 23′, ma Lacassia salva tutto sulla linea e tiene in gioco il Barletta. Biancorossi però stanchi, Schelotto alla mezz’ora e Marsili al 37′ non inquadrano lo specchio. Al 38′ è Lippo a divorarsi il pareggio, Manzi risponde presente.

Finisce dopo 4 minuti di recupero, il Molfetta batte 2-1 il Barletta e comincia il precampionato col piede giusto, in attesa di notizie sulla riammissione in D. Per Ginestra primo ko nei test amichevoli, sabato c’è il Corato al Puttilli.

TABELLINO

MOLFETTA (4-3-1-2): Lacirignola; Taccogna, Stranieri, Di Fulvio, Lovero; Totaro, Salvatore, Vicedomini; Lavopa; Falciano, Lopez. A disp. Manzi, Marzulli, Stellone, Monno, Cesani, Redavid, Daugenio, Stella, Pischedda, Magarelli, Rizzi, Contini. All. Di Domenico

BARLETTA PRIMO TEMPO (3-5-2): Paparella; Milella, Lacassia, Sepe; Schelotto, Cafagna, Marsili, Padovano, Rizzo; Caputo, Russo. A disp. Guido, Sapri, De Marino, Barbarello, Lobosco, Fornaro, Evangelista, Lippo, Sfrecola, Camara, Venanzio, Ngom, Glorioso, Palmitessa, Morella, Fiorella. All. Ginestra

BARLETTA SECONDO TEMPO (3-5-2): Guido (36’ st. Sapri); De Marino, Lacassia (44’ st. Barbarello) Lobosco; Schelotto (31’ st. Fornaro), Sfrecola, Marsili, Camara (20’ st. Lippo), Venanzio; Ngom, Glorioso (26’ st. Evangelista). All. Ginestra

Note: calci d’angolo 5-5; ammoniti: recuperi: pt. 2’, st. 4’

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp