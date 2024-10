Casarano, a Nocera il terzo big match in una settimana

Il Casarano ha senza ombra di dubbio ingranato la marcia giusta. Contro la Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale, i rossazzurri hanno portato a casa il terzo successo consecutivo del proprio campionato, raggiungendo proprio gli imperiali al secondo posto della classifica, a quattro punti di distanza dalla Nocerina capolista.

Domenica in Campania, i salentini avranno la possibilità di accorciare il gap con la vetta del girone H, ma lo scontro diretto in casa dei rossoneri si preannuncia dei più complicati. La Nocerina è in striscia positivissima, ed ha fino ad ora raccolto 22 punti su 24: praticamente, pareggio con il Francavilla in Sinni a parte, le ha vinte tutte. Un altro big match da affrontare dunque per il Casarano, che dopo aver superato seconda e quarta della classe, sarà ora chiamato a far visita alla capolista.

TRASFERTA VIETATA PER I TIFOSI ROSSAZZURRI

Il Prefetto di Salerno, per la gara Nocerina-Casarano, in programma domenica 27 ottobre presso lo stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore, ha disposto con proprio decreto il divieto di vendita dei tagliandi di accesso allo stadio ai residenti nella provincia di Lecce.

