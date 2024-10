Cessione Taranto FC: è arrivato il bonifico di Mark Campbell

Il tanto atteso bonifico promesso da Mark Campbell è finalmente arrivato. Secondo fonti ufficiali, sul conto del Taranto FC sono stati depositati 250 mila euro, una somma fondamentale per garantire stabilità e sostenere le operazioni del club. Questi fondi sono destinati a sbloccare il preliminare firmato una settimana fa, confermando l’impegno di Campbell nella trattativa e assicurando una nuova spinta finanziaria alla società. Oltre a consolidare gli accordi precedenti, questa iniezione di capitale permetterà al Taranto FC di onorare le scadenze economiche interne, incluso il pagamento degli stipendi ai calciatori che si preparano per una sfida cruciale come quella con la Turris, in programma alle 15.00 di domenica 27 ottobre allo Iacovone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author