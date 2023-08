Carovigno: 12enne scomparsa, sindaco ‘Chi sa, parli’

“Serve l’aiuto di tutti per fare in modo che la giovane ragazza torni quanto prima a casa. Chi sa qualcosa o chi ha visto qualcosa che possa essere utile alle indagini in corso lo comunichi quanto prima”. Lo dichiara all’ANSA Massimo Lanzilotti sindaco di Carovigno, nel brindisino in cui risiede la 12enne di cui non si hanno più notizie da due giorni. La ragazzina era a Bari con la mamma quando è scomparsa. La sua sparizione “è una notizia che mette tutti noi in uno stato di apprensione – prosegue il primo cittadino – conosco la famiglia da sempre e non posso che esprimere tutta la vicinanza possibile per l’accaduto”.

