Bat: GdF scopre diciotto evasori fiscali

Diciotto evasori fiscali, 21 milioni di euro in ricavi non dichiarati, 5 milioni di Iva non versata e 158 lavoratori irregolari scoperti. È il bilancio dei controlli eseguiti negli ultimi mesi dai finanzieri del comando provinciale di Barletta ed effettuati in attività di vario tipo nei dieci comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli evasori scoperti dai militari non avrebbero presentato la dichiarazione dei redditi per ricavi omessi al fisco di oltre 21 milioni di euro a cui si sommano 5 milioni di Iva non pagata. Tutti sono stati denunciati per omessa presentazione delle dichiarazioni prescritte dalla normativa tributaria.

Nell’ambito del monitoraggio svolto a contrasto del lavoro irregolare, i militari hanno scoperto la presenza – per lo più in locali della movida e della ristorazione – di 158 lavoratori le cui posizioni lavorative non risultano in regola, di questi 59 sono risultati completamenti in nero e tra loro ne sono stati trovati 14 che percepivano l’indennità di disoccupazione.

I titolari delle imprese in cui gli irregolari erano impiegati sono stati segnalati all’Ispettorato territoriale del lavoro e dovranno provvedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp