Carmiano (LE), al via i festeggiamenti per SS. Maria Immacolata

Carmiano (LE) – Un senso di comunità tangibile il cui abbraccio parte da un gruppo di amici per estendersi poi a tutto il paese. La festa “Madonna Nostra”, si svolgerà da domenica 11 fino a martedì 13 agosto proponendo, oltre ai riti religiosi, spettacoli ed eventi vari consentendo così a Carmiano di tornare agli antichi fasti.

Domenica, passeggiando quindi nel centro storico si potranno ammirare gli antichi mestieri e partecipare agli antichi giochi. Poi, in piazza assunta tutti potranno ammirare il concerto della tribute band dei Pink Floyd. Lunedì si esibiranno ben 2 street band nello stesso luogo. In piazza Assunta si terranno varietà, spettacoli di danza e cabaret. Ospite d’onore il colonnello Carlo Calcagni.

Il 13 agosto si chiude danzando la musica disco degli anni ‘90, con Sandro Toffi e tanti altri dj. Ci sarà spazio per le canzoni dal vivo e per le performance di vari artisti. Tre giorni in cui non mancherà lo street food e i cibi tipici locali nelle attività della zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author