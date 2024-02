“Dovete essere i protagonisti del territorio, punti di riferimento per ogni cittadino” queste sono state le parole di apertura promosse dal gen. Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Puglia indirizzate ai militari della stazione di Trinitapoli e Margherita di Savoia. Il generale dopo aver visitato i locali delle stazioni accompagnato dai rispettivi comandanti, ha tenuto un discorso incentrato sulla figura del carabiniere e l’importanza dello stesso in contesti in cui bisogna prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità specialmente avendo un occhio di riguardo per i reati di violenza di genere. Continua asserendo che il mestiere del carabiniere è affascinante e allo stesso tempo impegnativo in quanto essere carabinieri è da sempre sinonimo di affidabilità.

