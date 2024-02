Buon compleanno Formedil Bari

BARI – Oltre 2000 corsi di formazione erogati con oltre 20.600 operatori formati in sei aule didattiche, due laboratori multimediali e un cantiere – scuola. Formedil Bari compie 60 anni e per celebrare questo anniversario, ha organizzato una tavola rotonda proprio sulla storia dell’ente bilaterale iniziata nel 1963. I numeri sono quelli degli ultimi 20 nani, quando la struttura si è spostata nella sede di via Scionti. La Scuola Edile della Provincia di Bari continua a sviluppare azioni formative mirate a soddisfare i fabbisogni delle imprese del settore delle costruzioni, sia in ambito di formazione iniziale (disoccupati, apprendisti, stage e tirocini formativi) che in ambito di formazione continua per i lavoratori dipendenti.

