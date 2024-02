Il Capo della Polizia Pisani in visita a Taranto

TARANTO – Il Capo della Polizia Vittorio Pisani, ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della Sala Conferenze, della Questura di Taranto, alla memoria del brigadiere del disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, Domenico Pellegrino, Medaglia d’oro al Valor civile. Presenti anche i quattro figli di Domenico Pellegrino: Pasquale, Carmine, Ettore e Marcello, il questore di Taranto, Massimo Gambino, il prefetto della città Paola Dessì, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ed il vescovo Ciro Miniero.

Il prefetto Pisani ha sottolineato il duplice significato di cerimonie come quella odierna, che ravvivano lo spirito di servizio e, attraverso la memoria del sacrificio, sono di esempio per i giovani agenti e di stimolo a fare sempre di più. Il Capo della Polizia ha infine evidenziato il valore dell’esempio per le nuove generazioni di poliziotti specie in un momento storico di crisi dei valori.

I quattro figli della vittima del dovere Domenico Pellegrino, hanno donato alla Questura di Taranto la divisa del loro congiunto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author