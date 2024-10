Capurso, camion sfonda l’ingresso di un bar: nessun ferito

CAPURSO – Poteva essere una tragedia se solo fosse accaduto un paio d’ore più tardi. Nella notte, poco dopo le 4, un camion compattatore, forse a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, ha sbandato su Via Aldo Moro a Capurso, distruggendo l’ingresso del “Bar dell’angolo” che si trova tra via Cellamare e via Aldo Moro. Nell’impatto è stato travolto anche il pilastro di una palazzina. Sul luogo i vigili del Fuoco di Bari che hanno disposto l’evacuazione dell’edificio per avviare la messa in sicurezza dell’immobile

