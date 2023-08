Capone, ‘presto a Lecce centro procreazione assistita’

“Un sogno pronto a realizzarsi: sono davvero tante e tanti che aspettano il centro di procreazione medicalmente assistita (Pma) di secondo livello a Lecce. Viaggi della speranza, notevoli spese, stress…Sono stata nell’ospedale Vito Fazzi per fare il punto sullo stato dell’arte e verificare cosa ancora manca per l’apertura”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. “Ringrazio il direttore generale, il direttore sanitario, la direttrice del presidio, il direttore del dipartimento di Prevenzione e tutta l’equipe medico sanitaria per l’approfondimento effettuato e gli impegni puntuali assunti. Sono certa che la determinazione con cui stiamo procedendo ci permetterà di superare a brevissimo gli ultimi ostacoli”.

