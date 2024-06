Capone: ‘Pd cresciuto e ha accorciato distanza con la Destra’

“Continuiamo così, insieme. Un grande lavoro di squadra, la politica che torna tra la gente. Elly Schlein ha segnato la strada giusta che ci ha portato ad un risultato straordinario. Un risultato che ci carica ancor di più di passione e impegno”. Così Loredana Capone, vicepresidente nazionale del Pd e presidente del Consiglio regionale pugliese, commentando il risultato del Pd alle Europee.

”Il Pd è cresciuto e ha accorciato la distanza con la Destra al Governo – aggiunge -. Il Pd, nel Sud, nella nostra Puglia, è il primo partito in assoluto con quasi il 34%. Abbiamo lavorato insieme ai nostri amici pugliesi: Antonio Decaro, eletto con quasi 500mila preferenze, la salentina Georgia Tramacere e Shady, per rafforzare la spina dorsale di tutta la coalizione, che unita, non ha rivali”.

”Altra bella notizia l’elezione nel Pd di due donne: Lucia Annunziata e Pina Picierno accanto a Decaro, Topo e Ruotolo. Grazie a tutte e tutti voi che ci avete dato fiducia, che credete nelle nostre politiche e condividete i nostri valori, che ora più che mai con questa ondata sovranista vanno difesi. Siamo pronti a difendere insieme la democrazia in Europa e nel nostro Paese”, conclude Capone.

