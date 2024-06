‘Meloni, stiamo arrivando’, avverte Elly Schlein

La segretaria del PD ha rivelato di aver parlato con la premier per scambiarsi complimenti reciproci

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni durante una conferenza stampa al Nazareno: “Il Pd è cresciuto di più dalle politiche, con un aumento di 10 punti nei sondaggi dall’inizio dello scorso anno, 2 punti in più rispetto alle europee del 2019 e 7 punti in più al Sud. La distanza da Fdi si è ridotta da 2 milioni a un milione di voti”, ha dichiarato Schlein commentando i risultati elettorali.

Schlein ha inoltre rivelato di aver parlato con Giorgia Meloni per scambiarsi complimenti reciproci: “È vero che sono cresciuti in termini percentuali, ma non in termini assoluti. Non li abbiamo fermati, ma di certo li abbiamo rallentati. Le Europee solitamente rafforzano chi è al Governo, ma la soglia del 30% non è stata raggiunta e noi abbiamo superato il 20%”.

Riguardo al panorama europeo, Schlein ha sottolineato che non esiste una maggioranza possibile senza il gruppo socialista e democratico nel Parlamento europeo, affermando l’intenzione di far sentire tutto il loro peso: “Le destre nazionaliste non avranno i numeri per costruire un’alternativa”, ha concluso, pur esprimendo preoccupazione per l’avanzata delle destre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author