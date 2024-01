Capodanno 2024, fuochi in tutta Bari: ordinanza disattesa

BARI – L’ordinanza di tre giorni fa del sindaco di Bari, Antonio Decaro, come prevedibile, è stata puntualmente disattesa. In tutta la città si sono verificati spari di fuochi pirotecnici che hanno illuminato quasi a giorno il cielo del capoluogo. Nelle immagini lo skyline da un palazzo del quartiere Libertà, in zona via Brigata Bari. Al momento non si segnalano incidenti o danneggiamenti.

(notizia in aggiornamento)

