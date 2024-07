‘Caos nel Governo Meloni: a rischio investimenti nel Sud’

“C’è una grande confusione sotto il cielo del Governo Meloni. Per un pasticcio di cui nessuno pare essersi ancora accorto, molti investimenti pluriennali nel Sud Italia rischiano di saltare”. Così Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra, deputati pugliesi del Partito Democratico. “Quando Fitto ha voluto stravolgere il sistema di agevolazioni ZES ha inconsapevolmente creato un grande ‘buco’ temporale a causa del quale i progetti di investimento avviati nel 2023 e completati nel 2024 non saranno più coperti da alcuna agevolazione fiscale. Il rischio, dunque, è perdere tante occasioni di rilancio economico e occupazionale nel Mezzogiorno a causa di un vuoto normativo. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare affinché il Governo chiarisca e intervenga il prima possibile per scongiurare questa eventualità.”

