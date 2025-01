Cantiere di viale Rossini a Lecce, la preoccupazione dei commercianti

Lecce – L’ora “X” è scoccata e i quattro grandi cantieri che modificheranno la viabilità cittadina hanno preso il via. Oltre a quello di via Verdi, si aggiungono quelli in via Massaia e in via di Ussano per la realizzazione di elettrodotti sotterranei; infine, prende il via quello di viale Rossini, che ne prevede il restringimento della carreggiata. Lavori necessari finanziati dal PNRR ma che spaventano non poco i commercianti. Tra questi c’è chi pensa addirittura di dover chiudere l’attività per il lasso di tempo interessato dalla realizzazione dei lavori.

