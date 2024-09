Cane torturato e lasciato morire a Taurisano, Aidaa: “Taglia di 5000 euro sui responsabili”

È una zona sprovvista di impianto di videosorveglianza quella del campo sportivo di Taurisano, motivo per il quale l’associazione italiana difesa animali e ambiente, con una nota ufficiale, ha inviato quanti sanno particolari o dettagli a riferire cosa è accaduto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre, in quell’area.

La mattina successiva, infatti, un cane meticcio di piccola taglia e stato trovato privo di vita sull’asfalto, dopo essere stato torturato con una corda, e probabilmente anche trascinato per diversi metri, come si evince dalle piaghe sulle gambe, e sul corpo.

L’associazione ha messo una taglia di 5000 euro sui responsabili dell’uccisione dell’animale. La ricompensa di 5.000 euro, spiega l’Aidaa, sarà pagata a chi, con la sua denuncia fatta alle forze dell’ordine secondo i criteri di legge e con la sua successiva testimonianza, aiuterà ad identificare e far condannare in via definitiva gli autori del gesto. L’ente, infatti, ha anche annunciato di presentare una denuncia formale alle autorità competenti.

“Oramai le parole non servono più – scrivono dall’associazione – o la politica capisce che servono leggi severe e l’arresto differenziato per gli autori di questi crimini, oppure assisteremo ad un escalation sempre crescente di violenza e morte e la politica sarà complice di questo sangue innocente versato”.

