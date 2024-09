Lecce, in ospedale per una caduta: medici scoprono che è infibulata

La procura per i minori di Lecce sta indagando sul caso di una bambina che nei giorni scorsi è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso per un trauma al basso ventre che – secondo il racconto del genitore – era dovuto a una caduta in casa.

Durante la visita, da cui è emerso il sospetto di una violenza sessuale, i medici hanno scoperto che la piccola in passato era stata infibulata. L’infibulazione è una pratica di mutilazione degli organi genitali esterni femminili. La bimba è stata poi ricoverata e della vicenda sono state informate le forze dell’ordine.

Cos’è l’infibulazione

L’infibulazione (dal latino fibula, spilla) è una pratica, che spesso prende le forme di un rituale, che prevede la menomazione degli organi genitali di una persona di sesso femminile, sia essa una bambina o un’adolescente, o di sesso maschile, sebbene le pratiche siano diverse per la natura delle loro implicazioni.

Il principale ma non unico scopo dell’infibulazione è quello di impedire alla persona infibulata di avere rapporti sessuali. Nel caso dell’infibulazione femminile, ciò è volto alla preservazione della verginità della donna e la pratica, identificata dall’Organizzazione mondiale della sanità come mutilazione genitale femminile di tipo III, consiste nell’asportazione del clitoride (escissione del clitoride), delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra vaginali con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell’urina e del sangue mestruale.

La mutilazione è naturalmente irreversibile, mentre la capacità di consumare atti sessuali può essere ripristinata attraverso la defibulazione, una pratica che viene svolta solitamente dopo il matrimonio spesso dallo stesso sposo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author