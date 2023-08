Campomarino: Lite con scazzottata per l’attore Michele Morrone

Furiosa lite con scazzottata per Michele Morrone, attore protagonista di 365 giorni, saga erotica in programmazione su Netflix e tratta dal romanzo di Blanka Lipinska.

Nella giornata di lunedì 7 agosto, Michele Morrone, attore, modello ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, avrebbe litigato furiosamente con un 24enne di San Marzano di San Giuseppe in quel di Campomarino di Maruggio (Taranto), dove è in vacanza con la fidanzata Maora Sorio.

Secondo le ricostruzioni dei presenti, suffragate anche da un video spuntato su Tik Tok, la lite degenerata nella scazzotatta sarebbe stata originata da un diverbio per un posto auto. Il 24enne ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per contusioni varie.

Morrone avrebbe anche preso a calci l’auto del giovane staccandogli uno degli specchietti retrovisori. Quando i Carabinieri di Maruggio sono arrivati sul luogo della rissa, la situazione si era già normalizzata, ma gli avvocati del 24enne sarebbero a lavoro per sporgere denuncia.

Prima che diventasse popolare con 365 giorni, Michele Morrone ha recitato in diverse serie tv italiane: Squadra Antimafia 6, Provaci ancora prof 6 e Che Dio ci aiuti 3.

