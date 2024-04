Roma – Strette di mano tiepide e sorrisi di circostanza. L’incontro, non incontro che fotografa lo stato dei fatti tra Elly Schlein e Giuseppe Conte avviene ad un convegno alla Camera.

La segretaria Dem alla domanda su come vanno i rapporti, allarga le braccia e risponde “sempre bene”. La vicenda Bari mette di traverso il campo largo e lo stop alle primarie con l’arroccamento sui rispettivi candidati, non aiuta rispetto anche alle future alleanze. In attesa della decisione dei commissari del Viminale. Il centrodestra prova a trovare la quadra sul nome del candidato al capoluogo pugliese con Salvini che rilancia il nome del giovane Romito. Nel frattempo si costruiscono alleanze in vista delle europee con Forza Italia e Noi Moderati insieme per rafforzare il centro e la famiglia dei “popolari europei ”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author