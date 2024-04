Roma – Un evento solenne da condividere con i cittadini, al servizio dei quali operano ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato. In piazza del popolo ci sono le aautorità, dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa ai Ministri passando per espondenti delle opposizioni. Un appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della società odierna. Perché gli stili di vita cambiano, come cambiano le metodologie di lavoro.

Una giornata di modernita’ e tradizione, dice, il Capo della Polizia, Vittorio Pisani per il corpo chiamato ad operare in un’epoca caratterizzata dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale ma che ha riscoperto con angoscia e con tristezza la guerra. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ribadisce la piena fiducia nell’operato delle Forze di Polizia, con equilibrio e professionalità garantiscono che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato in piena sicurezza. Ma questo è anche il giorno nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi, nei 172 anni di storia, ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità ma anche chi si è contraddistinto nello sport paralimpico come gli atleti delle fiamme oro

