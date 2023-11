Atletica: Campionato Italiano Master, triplete della Dynamyk Palo

CANOSA – È stato Abdessamad El Yaagoubi a vincere la decima tappa del Trofeo Boemondo, gara podistica da 10 km organizzata a Canosa dalla Podistica Canusium, domenica 26 novembre, e valida per il Campionato Italiano Master. L’atleta della Bitonto Runners è arrivato prima di tutti con un crono di 32’16”, a seguire Davide Raineri della Daunia Running e Samuele Mastropasqua dell’Atletica Cisternino. Tra le donne, oro a Simona Santini della Circolo Minerva, che ha portato a termine la gara in 36’24”, prima di Francesca Durante dell’Atletica Casone Noceto ed Eva Grisoni dell’Atletica Paratico Brescia.

È stata, però, una domenica da sogno soprattutto per la Dynamyk Palo del Colle, che oltre ad aver vinto la classifica maschile a squadre della 10 km, si è aggiudicata il triplete stagionale del 2023 arrivando in testa anche nel cross e nella mezza maratona. Battuti, quindi, gli storici rivali della Paratico Brescia, vincitori del titolo nazionale della corsa in montagna, oltre che della classifica a squadre femminile nei 10 km.

Il triplete della Dynamyk giunge grazie ai titoli individuali di Antonio Redi in SM40, Matteo Notarangelo in SM45 e Pasquale Iapicco negli SM55, oltre agli ottimi piazzamenti di Francesco Quarato, Massimiliano Fiorillo, Fiorenzo Mariani, Simone Falomi, Paolo Massarenti, Ermes Marilungo ed Antonio Zoppo. La Paratico Brescia si posiziona, dunque, seconda nella classifica maschile, buon terzo posto per la foggiana Daunia Running oltre ai posizionamenti di Podistica Magliese, Bitonto Runners e Atletica Tommaso Assi Trani, giunte rispettivamente sesta, nona e decima.

I bresciani della Paratico si confermano nella classifica femminile, dietro di loro, al secondo posto, c’è Faenza, ottimo terzo posto per la Tommaso Assi Trani.

