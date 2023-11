Bari, spunta un altro striscione: continuano le ostilità

BARI – È un momento di alta tensione quello che sta vivendo la piazza di Bari nelle ultime ore. Il feeling tra la tifoseria biancorossa ed il presidente Luigi De Laurentiis è ormai ai minimi storici: oggi pomeriggio, nel piazzale antistante lo stadio San Nicola, è apparso un altro striscione polemico rivolto al numero uno della società.

“Orgoglio e appartenenza non hanno scadenza, a differenza della tua presidenza“, è il messaggio dei tifosi baresi dopo l’accesa discussione avvenuta in tribuna centrale tra alcuni contestatori e lo stesso presidente, sabato pomeriggio nel corso di Bari-Venezia, gara vinta dai lagunari per 0-3. Proprio in merito a quell’accaduto era già stato esposto un altro striscione polemico, un’ulteriore dimostrazione di quanto gli animi siano tesi nel capoluogo pugliese.

