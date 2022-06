Da Bari a Matera per 168 chilometri, in sette tappe, da Brindisi a Matera per 282

chilometri, in 15 tappe, percorrendo tratturi di diverse epoche contrassegnati da una vegetazione unica e da interessanti segni del passato della civiltà rurale e pastorale, da patrimoni dell’Unesco come i rioni Sassi di Matera e i Trulli di Alberobello, da testimonianze di culture religiose e di epoche diverse: contrassegnano il ”Cammino materano”, percorso da centinaia di ”pellegrini” italiani e stranieri.

I percorsi, che raggiungono la Città dei Sassi, patrimonio dell’Umanità con l’habitat rupestre, e Capitale europea della cultura 2019 sono tra le tappe – presentate a Matera – del percorso di valorizzazione ”La Penisola del Tesoro” dellegiornate del Touring Club italiano, in collaborazione con la sezione Cai di Matera e l’associazione ”In Itinere”.

Il percorso da Matera a Bari, denominato anche della via Peucetia, tocca i territori di Bari, Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Altamura, Gravina in Puglia, il santuario della Madonna di Picciano e Matera. Il secondo percorso, da Brindisi a Matera, denominato anche della via Ellenica comprende due itinerari: quello della ”Terra degli

Ulivi” da Brindisi a Martina Franca in Valle d’Itria di 131 chilometri e da Martina Franca a Matera, ”Terra delle Gravine” di 151 chilometri. La via Ellenica parte da Brindisi e raggiunge Serranova, Carovigno, Ostuni, Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Martina Franca e prosegue per Crispiano, Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Montescaglioso, Ginosa e Matera. Ai partecipanti è consegnata una ”credenziale” utile per intraprendere il cammino. La credenziale è storicamente il documento che il pellegrino

portava con sé per attestare di stare compiendo un cammino di fede. La credenziale è una sorta di “passaporto” che certifica lo status di viaggiatore lento. Le diverse strutture che fanno parte della rete assicurano ai viaggiatori in possesso di credenziale prezzi convenzionati.