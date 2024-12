Cambio vertice del CUFA: Parrulli succede a Rispoli

Si è svolta nella mattinata di mercoledì 18 dicembre, nella suggestiva cornice della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale (RI), la cerimonia di avvicendamento del Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri.

L’evento ha visto la partecipazione di Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e del generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, oltre a numerose autorità civili e militari.

Andrea Rispoli, generale di Corpo d’Armata, ha ceduto il comando a Fabrizio Parrulli, generale di Corpo d’Armata e ufficiale di lunga esperienza nazionale e internazionale. Durante il suo mandato, Rispoli ha guidato il CUFA, una delle più importanti forze di polizia ambientale a livello globale, nella missione di tutela dell’ambiente, delle foreste, della biodiversità e della filiera agroalimentare. Rispoli assume ora l’incarico di Capo Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa.

Il nuovo Comandante, Generale Parrulli, vanta una carriera prestigiosa, culminata recentemente nel ruolo di Addetto per la Difesa nella Rappresentanza Permanente d’Italia all’ONU. “È un onore guidare un comparto così strategico per il nostro Paese e per il futuro delle prossime generazioni”, ha dichiarato Parrulli.

Durante la cerimonia, il Ministro Lollobrigida ha sottolineato l’eccellenza del CUFA, che “porta avanti i valori di onore, dedizione e rispetto nella tutela dell’ambiente”. Un messaggio di continuità e innovazione è arrivato anche dal Comandante Generale Luongo, che ha evidenziato l’importanza del CUFA come “pilastro della sicurezza ambientale e della protezione degli interessi collettivi”.

La cerimonia si è conclusa con i saluti di commiato del Generale Rispoli, che ha ringraziato il personale per la dedizione e i risultati conseguiti, e con le parole di incoraggiamento del Generale Parrulli, pronto ad affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazione.

