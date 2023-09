Call center: approvato il nuovo codice di condotta

Il 21 settembre scorso, nella sede Agcom di Roma, è stato sottoscritto il codice di condotta per i call center, approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 26 luglio scorso. Tra le finalità rilevanti, garantire trasparenza ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente e contrastare le pratiche illecite, oltre che aggressive, di telemarketing.

Il codice introduce novità a partire dal rafforzamento dell’obbligo di richiamabilità dei call center stessi, per distinguerli da chi usa in modo fraudolento numeri non contattabili per proporre offerte commerciali e definisce precise regole di ingaggio dei call center, affinché seguano requisiti di qualità e affidabilità. Vengono anche introdotti strumenti di verifica per la gestione dei contratti con i consumatori in capo agli Operatori. Il testo finale è nato da un’attività di confronto tra Operatori, Autorità, Associazioni di categoria.

«Ringraziamo il presidente Agcom, Giacomo Lasorella, e quanti hanno lavorato per questo che non è un risultato, ma un punto di partenza. Ora attendiamo anche il codice di condotta della privacy – spiega il biscegliese Leonardo Papagni, presidente Assocall-Confcommercio -. Il rispetto del codice redatto e condiviso diventa fondamentale per operare correttamente e nel rispetto del consumatore. Il settore deve mettere in atto quelle best practice per cui tanto ci si mobilita ed evitare che anche questa volta possa esserne un fallimento».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp