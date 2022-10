Governo- Si lavora alla composizione del Governo ed intanto piovono critiche sul Ministero che potrebbe essere attribuito a Salvini. Sul tema non si risparmia neppure Calenda che attacca e critica il Leader della Lega ma questo non indietreggia e risponde al Leader del Terzo Polo, dal suo profilo Twitter: “Ma oltre a insultare tutti e tutto, questo signore ha mai fatto qualcosa di positivo o risolto un problema a qualcuno? Non vedo l’ora che il nuovo governo cominci a lavorare, per passare dalle parole ai fatti.” Scrive.