Caldo, al pronto soccorso del San Paolo di Bari il 40 per cento di accessi in più

BARI – Il 40 per cento di accessi in più rispetto all’ordinario del periodo estivo e la maggior parte sono over 70. Le temperature proibitive degli ultimi giorni hanno messo a dura prova i presidi sanitari della Asl Bari, in particolare i pronto soccorso dell’ospedale San Paolo del capoluogo. In tantissimi, infatti, hanno chiesto accesso al pronto soccorso proprio per motivi legati all’ondata di calore e la situazione sicuramente non migliorerà nei prossimi giorni quando la colonnina di mercurio tornerà a salire dopo questi giorni di maestrale e relativa calma. All’aumento di accessi, di contro corrisponde una diminuzione fisiologica – ma non troppo – del personale. Tra ferie estive e mancanza di vocazione – dato che molti professionisti della sanità preferiscono lavorare in strutture private anziché pubbliche – ecco che i problemi diventano strutturali. I tempi di attesa di fanno più lunghi e il personale soffre particolarmente.

