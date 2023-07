Calciomercato, Loiodice via e il Barletta resta al palo

BARLETTA – Il Barletta resta ancora al palo dopo cinque giorni di calciomercato. Nicola Loiodice è praticamente un nuovo calciatore dell’Altamura: martedì, nel tardo pomeriggio, l’incontro tra le parti ha certificato l’approdo dell’esterno barese al Tonino D’Angelo per la stagione 23/24. L’annuncio ufficiale è previsto entro giovedì, in attesa degli ultimi dettagli burocratici tra tesseramento e contratto.

I murgiani chiudono così il primo big, i biancorossi sono in attesa di evoluzioni. Dimiccoli, fuori città fino a domenica sera, potrebbe approfittare dello stage del settore giovanile di giovedì per rientrare a Barletta per poche ore e fare un punto della situazione, anche economica, con Pavarese, che invece è rientrato in sede soltanto mercoledì dopo essere stato lontano dal quartier generale barlettano. Ginestra, che avrebbe insistito per visionare i ragazzi della juniores, ripone la sua fiducia nel patron e nel direttore tecnico.

Nel frattempo, però, anche l’offerta del Trapani per Andrea Petta risulta l’unica concreta. Il difensore siciliano, che in caso di mancato rinnovo punterebbe ad avvicinarsi a casa, rientrerà in Italia nei prossimi giorni per chiudere l’accordo con i granata o con i biancorossi, in caso di proposta in extremis. Sullo sfondo resta il Casarano. Nessun rinnovo in vista per Riccardo Lattanzio, nemmeno contattato telefonicamente dalla dirigenza e sempre più lontano dal Puttilli. Possibile anche per l’attaccante andriese una firma ad Altamura.

Situazione in stand-by anche per gli under: Venanzio avrebbe manifestato la sua volontà di approdare a Barletta ma manca l’accordo con il Bari, che invece vuole il 2007 Marco Cafagna e, con tutta probabilità, lo otterrà anche grazie alla volontà del calciatore. Pochi sondaggi reali, zero trattative avviate: la piazza si divide tra la fiducia e l’apprensione.

