Basket, comincia contro l’Orodea la corsa di Brindisi verso la Champions

Tre gare (tra quarti, semifinale e finale) per centrare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League di basket organizzata dalla Fiba. Effettuato il sorteggi per la prequalificazione dell’Happy Casa Brindisi, anche in questa stagione impegnata in una competizione europea. Dal 25 settembre al primo ottobre, il quintetto biancazzurro dovrà vedersela con i rumeni dell’Orodea nei quarti di finale e, in caso di successo contro una tra gli olandese del Den Bosch e i tedeschi del Gottingen. L’eventuale finale per centrare l’accesso al girone di Champions League, l’Happy Casa potrebbe giocarla contro una tra Varese, i belgi dell’Aversa, i francesi del Cholet e i serbi del Soccerbet. Definiti anche i possibili avversari del girone di Champions: in caso di approdo, l’Happy Casa troverebbe gli spagnoli dell’Unicaja Malaga, i lettoni del Riga e i turchi del Darussafaka.

