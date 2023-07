S’infiamma l’asse Francavilla-Avellino

Ormai dovrebbe essere una questione di ore: salvo straordinari capovolgimenti di fronte, Chicco Patierno sarà un calciatore dell’Avellino. I campani, dopo aver raggiunto l’intesa con il calciatore, sembra siano ora pronti a presentare al presidente biancazzurro Antonio Magrì l’offerta ufficiale per aggiudicarsi le prestazioni del bomber bitontino. L’asse Francavilla-Avellino, però, potrebbe prevedere non solo addii, ma anche arrivi.

Quando l’operazione Patierno sarà definitivamente chiusa, infatti, ci si potrà dedicare alle entrate. A tal proposito, piacciono proprio due biancoverdi: Mamadou Tounkara e Gianmaria Zanandrea. Il primo, attaccante classe ’96, vanta oltre 40 presenze in Serie B, categoria nella quale ha militato con addosso la casacca del Cittadella e non solo fino alla prima metà della passata stagione. Poi il passaggio all’Avellino e con addosso la casacca biancoverde ha totalizzato poco più di 300 minuti nel girone di ritorno dell’ultimo campionato di Serie C. Un innesto, quello del centravanti ispanico-senegalese, che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per la Virtus Francavilla, pronta a concedergli la maglia numero 9 dell’uscente Patierno. Come già detto, piace anche Zanandrea, difensore duttile e utile sia come braccetto su entrambe le fasce che come centrale. Anche l’ex Juventus, di rientro dall’esperienza al Piacenza, è in uscita dai lupi.

