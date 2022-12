Calciomercato: Bari, Cheddira conteso da Torino e Lazio

In attesa della ripresa del campionato con l’impegno interno contro il Parma, il Bari è alle prese con la definizione della campagna di rafforzamento invernale: il ds Polito conta di potenziare l’organico dopo aver ceduto una serie di elementi in esubero, da Simeri a Ceter, passando per Galano, D’Errico, Gigliotti e Cangiano. Sul fronte della partenze bisogna registrare anche il corteggiamento per la punta Cheddira, nazionale del Marocco reduce dai mondiali in Qatar, da parte di club di serie A: in primis Lazio (Lotito lo vorrebbe come vice di Immobile) e Torino. Sulla lista degli arrivi ci sono le richieste del tecnico Mignani: almeno un puntello per reparto, partendo dalla difesa che ha sofferto tutto il girone d’andata sulle palle alte.

