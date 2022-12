Ancora poche ore prima di mandare definitivamente in archivio il 2022. Un anno che ad onor del vero ha regalato più gioie che dolori alle pugliesi militanti in Serie D. Costruendo una speciale classifica inerente a quanto visto solo nell’anno solare, a cavallo fra la seconda metà della passata stagione e la prima tranche dell’attuale, spiccano i 58 punti messi a segno dal Fasano, secondo solo al Brindisi. I biancazzurri della selva hanno chiuso il precedente campionato al quarto gradino ed anche quest’anno ambiscono ad un posto al sole in zona playoff. Glow-up e solo un punto in meno per l’Altamura, che lo scorso anno scongiurò i playout con tre successi di fila, ma che ora si trova ad appena cinque lunghezze dalla vetta. Appena più in basso, a quota 55, c’è il Casarano, che proprio come nel caso dell’Altamura, pochi mesi fa trovò una salvezza risicata. I presupposti alla vigilia di questa stagione erano ben differenti e l’attuale sesto posto di sicuro non rende giustizia al valore di una rosa costruita per vincere il campionato. 52 punti per il Nardò, ad oggi l’alter ego della formazione granata della passata stagione. Lo scorso anno il Toro riuscì a mantenere la categoria passando dai playout, chiudendo la regular season con la peggior difesa. Quest’anno, con mister Ragno in panchina, si è arrivati al giro di bona in zona playoff, tra l’altro con la miglior difesa del girone. È stato un anno agrodolce per il Bitonto, che lo scorso 29 maggio è arrivato a tanto così dalla promozione fra i professionisti, arrendendosi solo in finale contro il Francavilla in Sinni. Ad oggi i neroverdi occupano il decimo posto in classifica, a +5 sulla zona rossa ed a -7 da quella verde. Insomma, né carne né pesce. 39 punti per Molfetta e Gravina, che ironia della sorte sono appaiate anche al 15esimo posto nella reale classifica di questa stagione. Declino radicale quello dei gialloblù, passati dal sogno playoff allo spauracchio retrocessione in pochi mesi. Questa volta entrambe lotteranno per la salvezza. L’auspicio dunque, è che sia un 2023 ricco di soddisfazioni per le pugliesi protagoniste in quarta serie.

Condividi su...

Linkedin email