Calcio su Antenna Sud, dirette e differite dal 20 al 24 gennaio

Ricco e nutrito come sempre il programma calcistico di Antenna Sud. Ecco, nel dettaglio, le dirette (ben quattro) e le differite da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio. Si parte con la diretta del derby di Serie C tra Brindisi e Cerignola (NO STREAMING), per chiudere con la diretta del match tra Manduria e Molfetta (sul neutro di Galatina), valido per l’andata della finale di Coppa Italia di Eccellenza pugliese. Buon divertimeto…

