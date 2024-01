Cerignola, Di Toro fa il punto sul mercato: “Asencio e Fantacci calciatori forti”

CERIGNOLA – Intervenuto ai nostri microfoni, il direttore sportivo dell’Audace Cerignola, Elio Di Toro, ha fatto il punto sul mercato gialloblù. Di Toro ha parlato delle varie cessioni avvenute finora, confermando alcune situazioni in uscita inerenti agli under. Valutazioni in corso sul futuro di Samuele Neglia, finora impiegato poco da Ivan Tisci, trattative in stato avanzato per Raul Asencio e Tommaso Fantacci.

