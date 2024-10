Calcio | Non solo l’Audace, a sognare anche gli Uniti per Cerignola

All’ombra del Duomo Tonti non c’è soltanto chi sogna la Serie B, ma anche una piccola realtà, ogni anno sempre più grande, che un sogno lo ha già realizzato. Parliamo degli Uniti per Cerignola, nata come scuola calcio di base nel 2008, oggi secondo riferimento calcistico più importante del territorio ofantino ed assoluta novità nel campionato di Prima Categoria dopo due promozioni consecutive.

Nel servizio andiamo alla scoperta di questa società formata da amici e fondata su ragioni sociali.

