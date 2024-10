Eccellenza, Unione Calcio Bisceglie all’esame Molfetta. Binetti: “Gara da non sottovalutare”

Quella di Molfetta sarà una trasferta molto significativa per l’Unione Calcio Bisceglie. Dopo la sconfitta di giovedì scorso contro il Barletta, infatti, gli uomini di Monopoli vogliono tornare a vincere per riscattare l’ultimo passo falso. Un successo che permetterebbe di gettare alle spalle gli ultimi tre match, dove tra campionato e coppa l’Unione ha ottenuto due pareggi e, appunto, una sconfitta. Dal canto suo, il Molfetta proverà a sfruttare il fattore campo per risollevare una stagione fin qui deludente.

Non sarà comunque un match semplice, come rivelato dal centrocampista azzurro Sebastiano Binetti” Contro il Barletta il passivo è stato troppo pesante per quella che è stata la partita. Abbiamo avuto il pallino del gioco, soprattutto nel primo tempo, e abbiamo avuto molte occasioni, ma non le abbiamo sfruttate e loro sono stati molto cinici. Non perdevamo da tante partite ma gli ultimi risultati di campionato e Coppa ci hanno restituito meno di quanto seminato. Il Molfetta è una squadra dura, difficile da affrontare in casa loro, soprattutto dopo che hanno cambiato il mister e puntellato la rosa; loro stanno cercando di cambiare rotta e di uscire dalle zone basse della classifica, perciò faranno di tutto per portare punti a casa e non dobbiamo sottovalutare l’avversario solo perché è in basso in classifica, perché abbiamo visto che ogni partita di questo campionato è una storia a parte”.

Il match sarà diretto da Giorgio Carmelo De Benedictis, coadiuvato da Roberto Francesco Prigigallo e Alberto Loconte, tutti della sezione di Bari. Gara interdetta alla tifoseria ospite, per via del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bari che ha vietato la vendita dei tagliandi per i residenti nella Bat.

